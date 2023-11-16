ارتفاع قياسي لعدد المهاجرين إلى الكناري .. 118 % منذ بداية 2023

تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الكناري حتى الآن هذا العام العدد القياسي الذي شهدته هذه الجزر الإسبانية في العام 2006، حسبما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم.

بين الأول من يناير و15 نوفمبر 2023، وصل 32436 مهاجرا إلى جزر الكناري بعد رحلة شاقة من إفريقيا، فيما وصل إلى الأرخبيل الإسباني 31678 مهاجرا خلال العام 2006 بأكمله، حسبما أفاد تقرير صدر عن وزارة الخارجية.

وبحسب "الفرنسية" يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 118 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، بحسب التقرير.

وأدّى وصول هذا العدد القياسي من المهاجرين بحكومة جزر الكناري إلى مطالبة الحكومة المركزية الإسبانية بمزيد من الموارد للاهتمام بالمهاجرين.

في كلمة ألقاها أمام البرلمان قبل نشر هذه الأرقام، قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إن الحكومة المركزية "تفعل كل ما في وسعها لإعادة توزيع" المهاجرين الذين يصلون إلى الكناري في مراكز استقبال في إسبانيا القارّية.

ويشهد طريق الهجرة لجزر الكناري، بوابة أوروبا الى المحيط الأطلسي، زيادة ملحوظة في محاولات العبور خلال الفترة الأخيرة، انطلاقا من سواحل شمال غرب إفريقيا، رغم كونه محفوفًا بالمخاطر.

وتقدر المنظمة الإسبانية غير الحكومية "كاميناندو فرونتيراس"، التي تعتمد لجمع بياناتها على اتصالات الطوارئ مع المهاجرين غير النظاميين في البحر أو أقاربهم، أن 7800 مهاجر قضوا أو فقدوا على طريق الهجرة هذا بين 2018 و2022.

وفي مواجهة هذه الزيادات بأعداد المهاجرين الوافدين، كثفت مدريد تعاونها مع السنغال وموريتانيا لمحاولة منع القوارب من التوجه إلى جزر الكناري.