نيابة عن خادم الحرمين .. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وقد التقطت الصور التذكارية لولي العهد وقادة ورؤساء الدول المشاركة.

ويضم الوفد الرسمي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب.