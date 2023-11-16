أكثر من 1.6 مليار ريال .. قيمة دوليي "روشن" مع منتخباتهم

تجاوزت القيمة السوقية للاعبين المحترفين الأجانب في دوري روشن السعودي المنظمين لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي مبلغ 1.6 مليار ريال، وذلك وفق أخر التحديثات لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وأنظم خلال الفترة الحالية 45 لاعباً من 17 فريقاً في المسابقة، يمثلون 27 دولة، حيث تصدر ناديا النصر وضمك قائمة أكثر الأندية دعم للمنتخبات العالمية في "روشن" بواقع خمسة لاعبين من كلا الناديين، القيمة السوقية للأول 119 مليون يورو الأكثر من بين الأندية، والقيمة السوقية للثاني 11.9 مليون يورو.

وحل الهلال ثالثاً في القائمة من حيث دعم المنتخبات بواقع أربعة لاعبين، قيمتهم السوقية 91 مليون يورو، الشباب أربعة قيمتهم السوقية 38.9 مليون يورو، الافاق أربعة لاعبين قيمتهم السوقية 27.5 ملين يورو.

وجاء خلفهم كلا من: الأهلي ثلاثة لاعبين قيمتهم السوقية 48 مليون يورو، الفيحاء ثلاثة لاعبين بـ 13.5 مليون، أبها ثلاثة لاعبين قيمتهم السوقية 9.3 مليون يورو، الحزم ثلاثة لاعبين قيمتهم السوقية 5.5 مليون يورو، والوحدة ثلاثة لاعبين قيمتهم السوقية 4.5 مليون.

وحضر الأخدود في القائمة بلاعبين قيمتهم السوقية 6.2 مليون، فيما تواجدت أندية الطائي والرائد والرياض والخليج والفتح والتعاون بلاعب واحد لكل ناد مجموع قيمتهم السوقية 21.5 مليون يورو.

وغاب محترفي الاتحاد حامل اللقب عن دعم منتخباتهم في القائمة عقب استبعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، وعدم ضم الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينهو.

الجدير ذكره أن منتخبي المغرب والسنغال هما أكثر منتخبين تم دعمهم من الفرق السعودية بواقع ثمانية لاعبين (4 لكل منتخب)، ثلاثة لاعبين لكل من البرتغال، رومانيا، الكاميرون، غامبيا، وساحل العاج.