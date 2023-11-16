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أسواق الأسهم- السعودية

8 صفقات خاصة على "أسترا الصناعية" بقيمة 130.5 مليون ريال .. 2% من أسهم الشركة

8 صفقات خاصة على "أسترا الصناعية" بقيمة 130.5 مليون ريال .. 2% من أسهم الشركة

ماجد الخالدي من الرياض

شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 8 صفقات خاصة بقيمة 130.5 مليون  ريال على نحو 1.5 مليون سهم، تمت على أسهم شركة أسترا الصناعية المدرجة في السوق الرئيسة.

مثلت الصفقة نحو 1.9 في المائة من أسهم الشركة البالغة 80 مليون سهم، فيما بلغت قيمة الصفقة 87 ريال للسهم الواحد وذلك على النحو التالي:

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

أسترا الصناعية

87

               35,000

              3,045,000

أسترا الصناعية

87

               35,000

              3,045,000

أسترا الصناعية

87

               35,000

              3,045,000

أسترا الصناعية

87

               95,696

              8,325,552

أسترا الصناعية

87

               98,423

              8,562,801

أسترا الصناعية

87

             123,232

           10,721,184

أسترا الصناعية

87

             457,787

           39,827,469

أسترا الصناعية

87

             619,862

           53,927,994
 

 

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