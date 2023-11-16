8 صفقات خاصة على "أسترا الصناعية" بقيمة 130.5 مليون ريال .. 2% من أسهم الشركة

شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 8 صفقات خاصة بقيمة 130.5 مليون ريال على نحو 1.5 مليون سهم، تمت على أسهم شركة أسترا الصناعية المدرجة في السوق الرئيسة.

مثلت الصفقة نحو 1.9 في المائة من أسهم الشركة البالغة 80 مليون سهم، فيما بلغت قيمة الصفقة 87 ريال للسهم الواحد وذلك على النحو التالي: