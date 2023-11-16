من بالونات التجسس إلى الشوكولاتة .. توتر علاقات واشنطن وبكين وعقوبات الرقائق دون حل

يا له من فارق تحدثه ثمانية أشهر: في مارس، بعد وقت قصير من إسقاط الولايات المتحدة بالون مراقبة صيني مشتبه به، ألقى الرئيس شي جين بينغ باللوم على الولايات المتحدة في التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، واشتكى من "الاحتواء الشامل".

ثم اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن وشي الأربعاء على فتح خط ساخن رئاسي واستئناف الاتصالات بين الجيشين والعمل على الحد من إنتاج الفنتانيل، ما أظهر تقدما ملموسا في أول محادثات مباشرة بينهما منذ 2019 في قمة كاليفورنيا.

وفي حين أن القضايا الرئيسة مثل العقوبات الأمريكية على صادرات الرقائق لا تزال دون حل، فإن وسائل الإعلام الحكومية الصينية تتبنى الآن لهجة مختلفة، مع التركيز على ابتسامة شي خلال رحلاته السابقة إلى ولاية أيوا، والدردشات مع سكانها، ومشاركة الشوكولاتة مع بايدن.

وتظهر مقاطع من القمة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين الزعيمين يسيران في الحدائق في موقع المحادثات، ويتحدثان في سيارة الليموزين الرسمية لشي، مع ظهور مناقشة القيود التكنولوجية الأمريكية والتوتر بشأن تايوان بشكل أقل بروزا.

ويقول محللون إن الخطاب الصيني يسعى إلى إظهار شي للجمهور المحلي على أنه مساو لبايدن ويسلط الضوء على رغبته في تحقيق الاستقرار في العلاقات في الوقت الذي تكافح فيه الصين مع اقتصاد محتضر. كما أنه يرسل إشارة موافقة إلى البيروقراطية والشركات بشأن التعامل مع الأميركيين بحسب رويترز.

وقال لي مينغ جيانغ، باحث العلاقات الدولية في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة: "إنه يعكس رغبة قوية للغاية من جانب القادة الصينيين في تحقيق الاستقرار في العلاقات مع الولايات المتحدة والدفع نحو مزيد من التعاون".

وأضاف "هناك رسالة أساسية في الخطاب الصيني مفادها أن الزعيم الصيني قادر على إدارة العلاقات الصينية الأمريكية .. إنه هو الذي يعطي التعليمات للولايات المتحدة والقيادة الأمريكية بشأن كيفية إدارة العلاقات الثنائية".وعملت آلة الدعاية المحلية في الصين وقتا إضافيا لتمهيد الطريق لتحول شي جين بينج، وهو ما كان واضحا أيضا في حفل عشاء مع المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة عندما تعهد بأن الصين مستعدة لأن تكون "شريكا وصديقا" للولايات المتحدة وأن هناك "مجالا كبيرا للتعاون الثنائي".

ومع استمرار توتر العلاقات الرسمية، ركزت وسائل الإعلام الرسمية الصينية على العلاقات بين الشعبين وشددت على إمكانات التعاون وأهمية القمة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في افتتاحية "المجتمع الدولي يراقب بفارغ الصبر مدركا أهمية هذا الاجتماع." "عندما تكون العلاقات الصينية الأمريكية جيدة، تستفيد المنطقة؛ وعندما تتوتر العلاقات، تعاني المنطقة."

ونشرت شينخوا أيضا تقريرا من 1500 كلمة يستعيد ذكريات زيارات شي السابقة للولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء "شي لا ينسى أبدا أصدقاءه الأمريكيين ويعتقد أن الشعب يملك مفتاح العلاقات بين دولة وأخرى".

وأشار التقرير إلى سكان أيوا الذين ساعدوا في تنسيق رحلة قام بها شي إلى الولاية 1985 عندما كان مسؤولا شابا، ووصفوا "ابتسامته التي لن تتوقف"، وأثنوا على فضوله. كما وصفت أن بايدن وشي أخذا عينات من الشوكولاتة من صندوق خلال تبادل سابق.

وقال غاري دفورتشاك، وهو من ولاية أيوا يعده شي صديقا قديما للصين، إن ولع شي بولاية أيوا كان حقيقيا، لكن الزعيم الصيني استخدم أيضا علاقاته مع الدولة لتحقيق قيمة دعائية.

وأضاف دفورتشاك: "إن ذلك يضفي عليه طابعا إنسانيا ويمنحه القدرة على إظهار الارتباط بالشعب الأمريكي وتجاوز وسائل الإعلام الأمريكية".

وقال دفورتشاك، الذي قال إنه يعتقد أن ذلك أسلوب حكيم في العلاقات العامة: "إنهم يستخدمونه عندما يحتاجون إلى تعزيز دعمه محليا أو دوليا".

"جزء من سبب نجاحه هو أن هذه المشاعر حقيقية."

ولكن حتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الخاضعة للرقابة وجدوا طرقا للإدلاء بتعليقات انتقادية حول لهجة التعليق الرسمي.

"أين تحسنت العلاقات؟ الرسوم الجمركية، ورقائق البطاطس، والدراسة في الخارج، لم يتم ذكر أي من هذه الأشياء". وعلى موقع المدونات الصغيرة الصيني Weibo، لا يزال الهاشتاغ الأكثر شعبية اليوم الخميس يعود إلى التوتر بشأن تايوان: "يجب أن تكون الصين موحدة، وسيتم إعادة توحيدها".