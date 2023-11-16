مع قرب السماح للأجانب .. أسهم 4 شركات تمتلك عقارات في مكة والمدينة تتصدر مكاسب الأسهم السعودية

تفاعلت أسهم الشركات العقارية التي لديها عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل إيجابي خلال تعاملات اليوم مع طلب هيئة السوق المالية استطلاع آراء العموم حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.

الشركات العقارية التي لديها لديها أصول استثمارية في مكة والمدينة والمدرجة في السوق السعودية هي (طيبة، مكة، مدينة المعرفة، وجبل عمر).

تصدرت الشركات الأربعة مكاسب جلسة اليوم، مع ارتفاع أسهمها ما بين 5 و6.5 في المائة، بصدارة مدينة المعرفة التي تتداول على مكاسب 6.5 في المائة.

المكاسب المرتفعة أضافت نحو 2.5 مليار ريال من المكاسب السوقية للشركات الأربعة وذلك بعد ساعة واحدة من بداية الجلسة.

ووفقا للهيئة فإن الضوابط تقتضي منح المستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة.

كما أتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم تلك الشركات شريطة ألا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفرادا أو مجموعة ما نسبتها 30 في المائة، من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.

فيما اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة 49 في المائة، من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

إلى ذلك، حققت الشركات الأربع صافي أرباح خلال الربع الثالث بلغ 414 مليون ريال وهي تزيد بنحو 60 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومة بنمو أرباح جبل عمر التي تضاعفت إلى 305 ملايين ريال.