ارتفاع طفيف للذهب وسط توقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (03:15) بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره".

وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 890.95 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1022.93 دولار للأوقية.