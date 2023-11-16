بايدن: ما زلت أعد شي "ديكتاتورا"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب قمة عقدها مع نظيره الصيني في كاليفورنيا أنه ما زال يعد شي جينبينغ "ديكتاتورا"، مكررا بذلك مصطلحا أثار في وقت سابق من هذا العام غضب بكين.

وفي ختام مؤتمر صحافي أعقب القمة، قال بايدن ردا على سؤال عما إذا كان لا يزال يعد شي ديكتاتورا "حسنا، إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على نظام حكم يختلف تماما عن نظامنا".

وأعلنت بكين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمّتهما في كاليفورنيا أن العقوبات المفروضة من جانب واشنطن على الشركات الصينية تضر بـ"المصالح المشروعة" لبكين.

وقال شي إن "الإجراءات الأمريكية ضد الصين في ما يتعلق بضوابط التصدير .. والاستثمار والعقوبات الأحادية تضر بشكل خطير بالمصالح المشروعة للصين".