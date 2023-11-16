أسعار النفط تتراجع وسط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 80.90 دولارا للبرميل بحلول الساعة (00:01) بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 في المائة في الجلسة السابقة بحسب رويترز.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.