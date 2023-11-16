«نمو» تضيف 332 نقطة بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 332 نقطة بنحو 1.46 في المائة لتغلق عند 23129 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 8 في المائة ما يعادل 1.5 مليون إلى 21 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 28 في المائة بواقع 489 ألف سهم لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2631 صفقة مرتفعة 347 صفقة بمقدار 15 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملكية" بنحو 6.8 في المائة ليبلغ 34.20 ريال، يليه "جروب فايف" بـ6.6 في المائة ليصل إلى 23.98 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" 6 في المائة حيث أغلق عند 6.89 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "منزل الورق" بواقع 9.8 في المائة ليغلق عند 212.40 ريال، يليه "المركز الآلي" بـ8.4 في المائة إلى 61 ريالا، وحل ثالثا سهم "الواحة ريت" بمقدار 7.5 في المائة مقفلا عند 12.02 ريال.وكان الأعلى تداولا "أسمنت الرياض" بنحو 4.8 مليون ريال، ثم "برغرايززر" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 1.4 مليون ريال.