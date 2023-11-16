ارتفاع مؤشرات وول ستريت .. توقعات متفائلة تقفز بسهم «تارجت»

صعدت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الافتتاح أمس بعدما عزز تراجع مؤشر أسعار المنتجين وجهة نظر تقول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بينما قفزت أسهم شركة تارجت عقب توقعات متفائلة للربع الذي تتخلله عطلات كثيرة.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 79.02 نقطة، بنحو 0.23 في المائة، إلى 34906.72 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.60 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 4505.30 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 52.89 نقطة، بمقدار 0.38 في المائة، إلى 14147.27 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس إلى أعلى مستوى في شهر مع ابتهاج المستثمرين بسبب تباطؤ التضخم في اقتصادات كبرى، ما عزز الرهانات على إنهاء البنوك المركزية دورة تشديد السياسة النقدية. وبعد يوم من تقرير التضخم الأمريكي المعتدل، الذي دعم وجهات النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم البريطاني تباطأ أيضا بأكثر من المتوقع في أكتوبر.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، في حين زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 في المائة. وسجل المؤشران أعلى مستوياتهما منذ نحو شهر. وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات بتقدمها 1.5 في المائة، بفضل ارتفاع أسعار المعادن.وقفز سهم "إكسبريان" 7.5 في المائة بعد أن أعلنت أكبر شركة بيانات ائتمانية في العالم أرباحا نصف سنوية أعلى، في حين انخفض سهم شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية "ألكون" 5.4 في المائة بعد أن أعلنت تسجيل مبيعات في الربع الثالث أقل من المتوقع وخفضت توقعاتها للعام بأكمله.وفي آسيا، قفز مؤشر نيكاي الياباني أمس متجاوزا مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى في نحو شهرين بفضل أرباح قوية للشركات ورهانات على تيسير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية. وأنهى نيكاي التعاملات أمس مرتفعا 2.52 في المائة عند 33519.70 نقطة، مع صعود 159 من إجمالي 225 سهما على المؤشر وهبوط 64 واستقرار اثنين. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 في المائة.وسجلت أسهم مصفاة إدميتسو كوسان اليابانية أكبر المكاسب بالنسبة المئوية على مؤشر نيكاي، إذ ارتفعت 18.29 في المائة بعد رفع توقعات الأرباح والإعلان عن تقسيم الأسهم. وساعد ذلك في تسجيل مؤشر أسهم شركات إنتاج النفط والفحم أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، مرتفعا 6.42 في المائة.وسجلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات أداء فائقا، إذ قفز سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.48 في المائة وسهم "طوكيو إلكترون" لصناعة معدات صنع الرقائق 3.81 في المائة. أما أسهم المؤسسات المالية فقد تحملت وطأة انخفاض العوائد الأمريكية والمحلية، ما أدى إلى خفض توقعات دخل الاستثمار.