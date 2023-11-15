انطلاق "منتدى مسك العالمي" اليوم بمشاركة أكثر من 50 جهة ومنظمة عالمية

تنطلق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي اليوم تحت شعار "فكر وأثر" حيث يستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين على مدى ثلاثة أيام.

ويفتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة؛ أولى جلسات المنتدى بعنوان: "الآن يبدأ مستقبل الشباب" حيث سيسلط الضوء على استثمار الشباب المبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل.

ويشارك في إثراء أكثر من 100 جلسة حوارية قياديون ورؤساء تنفيذيون ومؤثرون محليون وعالميون، من بينهم: الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، والدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، وعبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس، وأحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا، والسيد جيري إنزيلو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير بوابة الدرعية، ولبنى العليان نائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية، وكريس جاردنر الكاتب والمتحدث التحفيزي، وكريم بنزيما النجم الفرنسي لاعب نادي الاتحاد، والفنانة أمريتا سيثي المختصة في الفنون الرقمية، وروبرت هيرجافيك نجم برنامج شارك تانك، وعدد من المتحدثين من المفكرين والقادة من أنحاء العالم.

ويتضمن المنتدى تقديم ما يزيد عن 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار حضوريا وعبر المنصة الافتراضية، حيث يسعى المنتدى لاكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في العديد من المجالات؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.

ويمثل منتدى مسك العالمي حلقة وصل بين الشباب الطموح، والقادة، والمبتكرين، والمبدعين؛ بمشاركة منظومة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بجهاتها التابعة (شركة مانجا للإنتاج ومعهد مسك للفنون ومدارس مسك ومدارس الرياض ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار).

وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة "stc"، والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات "جينيسس".

كما يساهم في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري أبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، ومنصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة "LVMH"، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي "تلفاز".