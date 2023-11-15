ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع ابتهاج المستثمرين بسبب تباطؤ التضخم في اقتصادات كبرى ما عزز الرهانات على إنهاء البنوك المركزية دورة تشديد السياسة النقدية.

وبعد يوم من تقرير التضخم الأمريكي المعتدل الذي دعم وجهات النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم البريطاني تباطأ أيضا بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا في المائة. وسجل المؤشران أعلى مستوياتهما منذ نحو شهر.

وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات بتقدمها واحدا بالمائة، بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وقفز سهم إكسبريان 4.2 في المائة بعد أن أعلنت أكبر شركة بيانات ائتمانية في العالم عن أرباح نصف سنوية أعلى، في حين هوى سهم شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية ألكون 7.2 في المائة بعد أن أعلنت تسجيل مبيعات في الربع الثالث أقل من المتوقع وخفضت توقعاتها للعام بأكمله.