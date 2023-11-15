الاقتصاد الصيني ينتعش رغم الضعف المستمر في قطاع العقارات المضطرب

قالت الحكومة الصينية اليوم إن الاقتصاد الصيني أظهر المزيد من علامات الانتعاش في أكتوبر مع انتعاش مبيعات التجزئة والتصنيع على الرغم من تباطؤ قطاع العقارات.

وارتفع إنتاج المصانع 4.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بينما قفزت مبيعات التجزئة 7.6 في المائة، بفضل الإنفاق القوي خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت أسبوعا.

لكن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 9.3 في المائة، واعترف المسؤولون بأن الصناعة لا تزال في "وسط التكيف"، بعد حملة على الاقتراض المفرط من قبل المطورين قبل عامين، إلى جانب الوباء، ما أدى إلى إدخال الصناعة في أزمة.

انتهت الاضطرابات في التصنيع والنقل والسفر وكل جانب آخر من جوانب الحياة تقريبا خلال الوباء قبل عام تقريبا عندما تخلى قادة الصين عن سياسات "صفر كوفيد" التي تهدف إلى منع العدوى.

وعلى هذا فإن البيانات الاقتصادية المحسنة من أكتوبر تعكس أيضا انخفاض معدلات النمو عن العام السابق. في عموم الأمر، كان تعافي الصين من الوباء متقطعا، على الرغم من انتعاش النشاط مؤخرا، ما دفع العديد من الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو هذا العام إلى أعلى من هدف الحكومة بنحو 5 في المائة.

تباطأ اقتصاد الصين في الصيف مع تعثر الطلب العالمي على صادراتها وتدهور قطاع العقارات بشكل أكبر. وتظهر البيانات الرسمية أن الاقتصاد توسع بوتيرة سنوية 4.9 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزا توقعات المحللين البالغة نحو 4.5 في المائة. لكن ذلك كان أبطأ بكثير من معدل النمو السنوي الذي بلغ 6.3 في المائة في الربع السابق.

وتأتي الأدلة الأخيرة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب قوة مرة أخرى في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه الرئيس شي جين بينغ في وقت لاحق الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مطلة على المحيط الهادئ في كاليفورنيا.

وفي مؤتمر صحافي في بكين، أكد ليو أيهوا، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، مرارا وتكرارا على انتقال الصين إلى نماذج جديدة للنمو، وهو جزء من التحول المستمر منذ عقود من التصنيع السريع والاستثمارات الضخمة في المصانع والموانئ وغيرها من البنية التحتية إلى اقتصاد أكثر ازدهارا. وتيرة مستدامة للنمو يقودها الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف أن الاقتصاد يواصل التحسن في ظل سياسات "فعالة"، على الرغم من أن تعافيه يشهد "تطورا يشبه الموجة وتقدما متعرجا". وقال ليو: "في الوقت الحاضر، لا تزال الضغوط الخارجية كبيرة، ولا تزال قيود الطلب المحلي غير الكافي بارزة، وتواجه الشركات عديد من الصعوبات في الإنتاج والتشغيل، والمخاطر الخفية في بعض المجالات تتطلب الكثير من الاهتمام".

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي يلعب دورا متزايد الأهمية في دفع النمو، حيث ساهم الاستهلاك بنسبة 83.2 في المائة في النمو الاقتصادي في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة 6 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. وقال ليو إنه نظرا للفجوة الواسعة بين دخل سكان المدن والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، فإن هناك مجالا واسعا للنمو.

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 10.2 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، حيث كثف المصنعون العروض الترويجية واختار العملاء السيارات الكهربائية والهجينة. وذكرت جمعية سيارات الركاب الصينية الأسبوع الماضي أن صادرات سيارات الركاب قفزت بنسبة 50 في المائة تقريبا إلى 391 ألف وحدة في أكتوبر، وارتفعت بنسبة 66 في المائة هذا العام، إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثة ملايين وحدة.

لكنه أقر بأن الأسر الصينية لديها مجال محدود للإنفاق وأن التوظيف لا يزال يمثل مشكلة. وظل معدل البطالة الإجمالي عند 5 في المائة في أكتوبر. وتوقفت الحكومة عن الإعلان عن نسبة البطالة بين الشباب العاملين منذ أشهر بعد أن تجاوزت 20 في المائة.

وأضاف ليو إن مكتب الإحصاء والإدارات الأخرى ذات الصلة تبحث في القضية وتعمل على تحسين جمع الإحصائيات، وسيتم نشر تحديثات الوضع "في الوقت المناسب".