لماذا تم تصنيف جنوب آسيا أكبر بؤرة للتلوث عالميا؟

تعطل مستويات تلوث الهواء السامة حياة الملايين من الناس في جنوب آسيا ما يؤدي إلى إغلاق المدارس ويؤثر على الأحداث الرياضية ويجعل الحكومات تحث الناس على البقاء في منازلهم لتجنب المشاكل الصحية.

ويعد تفاقم تلوث الهواء مشكلة سنوية لدول جنوب آسيا مع اقتراب فصل الشتاء والهواء البارد الثقيل يحبس التلوث في طبقة سميكة من الضباب الدخاني.

أصبحت جنوب آسيا بؤرة عالمية لتلوث الهواء، حيث توصلت الدراسات إلى أن أربعة من أكثر دول العالم تلوثا وتسع من المدن العشر الأكثر تلوثا في المنطقة.

لماذا يعد التلوث في جنوب آسيا أسوأ من الأماكن الأخرى؟

شهدت بلدان جنوب آسيا زيادة ملحوظة في التصنيع والتنمية الاقتصادية والنمو السكاني على مدى العقدين الماضيين، ما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة.

في حين أن مصادر مثل الصناعات والمركبات تؤثر على معظم البلدان، إلا أن هناك بعض المساهمين الرئيسين الذين ينفرد بهم جنوب آسيا، بما في ذلك احتراق الوقود الصلب لأغراض الطهي والتدفئة، وحرق الجثث، وحرق النفايات الزراعية.

على سبيل المثال، كان نحو 38 في المائة من التلوث في نيودلهي هذا العام ناجما عن حرق بقايا الأشجار ــ وهي الممارسة التي يتم فيها حرق بقايا الأشجار بعد حصاد الأرز لتطهير الحقول ــ في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين.

كما أدت الزيادة في عدد المركبات على الطرق مع تطور المنطقة إلى تفاقم مشكلة التلوث. ففي الهند وباكستان، على سبيل المثال، زاد عدد المركبات أربعة أضعاف منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

نيودلهي، التي صنفتها مجموعة Swiss Group IQAir على أنها أكثر العواصم تلوثا في العالم لمدة أربعة أعوام على التوالي، لديها 472 مركبة لكل ألف نسمة، وفقا للبيانات الحكومية، مع ما يقرب من ثمانية ملايين مركبة تسير على طرقها اعتبارا من 2022.

لماذا لا تنجح الجهود المبذولة للحد من التلوث؟

على الرغم من أن دول جنوب آسيا بدأت تحاول الحد من التلوث، ووضع خطط لإدارة جودة الهواء، وتركيب المزيد من أجهزة مراقبة التلوث، والضغط من أجل التحول إلى وقود أنظف، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج كبيرة بعد.

ويقول الخبراء إن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين الدول في جهود مكافحة التلوث.

تقول الدراسات إن جزيئات الغبار يمكن أن تنتقل مئات الكيلومترات، متجاوزة الحدود الوطنية وتؤثر على بلدان أخرى غير تلك التي نشأت فيها.

فنحو 30 في المائة من التلوث في أكبر مدن بنجلادش، على سبيل المثال، ينشأ في الهند وينتقل إلى البلاد عن طريق الرياح التي تتحرك من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.

وبالتالي فإن التدابير المتخذة على مستوى الدولة أو على مستوى المدينة للحد من الهواء السام لها فعالية محدودة.

ماهو الحل؟

سيتعين على البلدان في جميع أنحاء جنوب آسيا تنسيق الجهود إذا كان لمشكلة التلوث في المنطقة أن تحل، والتعاون لتعزيز المراقبة واتخاذ القرارات السياسية. وفي الوقت نفسه، لا بد من موازنة هذه الجهود على مستوى المنطقة من خلال صياغة الحلول لتناسب الظروف المحلية حيثما دعت الحاجة.

وإضافة إلى ذلك، سيتعين أيضا توسيع نطاق التركيز ليشمل القطاعات التي حظيت باهتمام محدود حتى الآن، مثل الزراعة وإدارة النفايات.

وللحد من حرق بقايا الأشجار، على سبيل المثال، يمكن للحكومات أن تقدم إعانات مالية لشراء آلات حصاد أفضل. وقد بدأت دول مثل الهند بالفعل في تقديم مثل هذه الحوافز ولكن الطلب على هذه الآلات كان محدودا بسبب ارتفاع تكلفة شرائها ووقت الانتظار المرتفع لأولئك الذين يرغبون في استئجارها.