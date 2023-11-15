نمو الناتج الصناعي للصين 4.6% خلال أكتوبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 4.3 في المائة بعد نموه بنسبة 4.5 في المائة خلال الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7.6 في المائة سنويا، بما يتجاوز تقديرات المحللين التي كانت 7 في المائة مقابل زيادتها خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.5 في المائة سنويا.

وعلى صعيد الإنفاق الاستثماري في الصين ذكر مكتب الإحصاء أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 3.1 في المائة سنويا وهو نفس معدل الزيادة في الشهر السابق.

كما استقر معدل البطالة في الصين خلال الشهر الماضي عند مستوى 5 في المائة وهو نفس مستواه في الشهر السابق ونفس توقعات المحللين.

