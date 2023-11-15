تراجع معظم البورصات الخليجية بضغط «القيادية» .. تحركات محدودة لـ «أبوظبي»

أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس بضغط من الشركات القيادية قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر دبي 0.2 في المائة متأثرا بهبوط سهم "إعمار العقارية" 2.3 في المائة.كما نزل مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة. ومنذ نحو أسبوع تشهد بورصة أبوظبي تحركات محدودة وسط حالة من عدم اليقين. وقال مهند الطنيجي مؤسس مركز ويلث للتدريب وشركة ماتريكس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: إن المؤشر الرئيس استقر بعد تعافيه بداية الشهر.وأضاف أنه بينما كشفت شركة أدنوك للحفر عن أرباح قوية، فإن تأثير ذلك على السوق الأكبر ظل محدودا لكنه قد يساعد على تحسن المعنويات. وارتفع سهم "أدنوك للحفر" عند الإغلاق 1.7 في المائة بعد أن سجلت الشركة ارتفاعا حادا في أرباحها للربع الثالث.ونزل مؤشر قطر 0.2 في المائة بعد انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.8 في المائة.وارتفعت أسعار النفط، التي عادة ما تكون محفزا للأسواق المالية الخليجية، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الجاري والمقبل.وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد رفعت قليلا أمس الأول توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة عند مستوى 4576 نقطة، بدعم سهم "المدينة للاستثمار" المرتفع 8.1 في المائة، وصعود "العمانية للتمويل" 6.7 في المائة.وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1938 نقطة، مع نمو سهم المؤسسة العربية المصرفية 3.6 في المائة، وبنك السلام 1 في المائة. كما ارتفع سهم "زين البحرين" 1.6 في المائة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية 0.8 في المائة.وتراجع مؤشر الكويت 0.2 في المائة ليبلغ 7180 نقطة.وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة.