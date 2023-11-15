«وول ستريت» تصعد بعد بيانات التضخم .. وأسهم العقارات ترفع «الأوروبية»

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس بعدما أدت بيانات عن انحسار التضخم بأكثر من المتوقع إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 243.33 نقطة، بنحو 0.71 في المائة، إلى 34581.20 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 47.42 نقطة، أو 1.07 في المائة، إلى 4458.97 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 247.63 نقطة، بمقدار 1.80 في المائة، إلى 14015.37 نقطة.من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في شهر أمس بقيادة أسهم العقارات بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة، مع قفزة أسهم العقارات الحساسة لسعر الفائدة 7 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.وقفز مؤشر قطاع الموارد الأساسية 3.7 في المائة مع صعود سهم "جلينكور" 4.5 في المائة بعد الاتفاق على شراء حصة 77 في المائة في شركة التعدين الكندية "تيك ريسورسز" التابعة لشركة تيك ريسورسز ليمتد لإنتاج الفحم المستخدم في صناعة الفولاذ مقابل 6.93 مليار دولار نقدا.وتصدرت شركة دليفري هيرو الألمانية التي تبيع الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت مؤشر ستوكس 600 بقفزة 10.4 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله بشكل طفيف.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعا أمس وسط تفاؤل بأن تواصل الشركات المحلية إعلان توقعات قوية في ظل بقاء الين قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود مقابل الدولار.وصعد نيكاي 0.34 في المائة ليغلق عند 32695.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 في المائة إلى 2345.29 نقطة.وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية: "لقد تجاوز موسم أرباح الشركات اليابانية ذروته وأكد المستثمرون أن عديدا من الشركات رفعت توقعاتها".وأضاف: "ومع بقاء سعر الين قريبا من 152 ينا لكل دولار، فإن هناك توقعات بأن تعزز الشركات اليابانية توقعات أرباحها بشكل أكبر".وعادة ما يصب تراجع سعر الين في مصلحة المصدرين، لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تجنيها الشركات من الخارج لدى تحويلها إلى اليابان واحتسابها بالين.وقفز سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.01 في المائة بعد تعديل توقعات أرباحها للعام بأكمله بسبب ضعف الين والتوقعات الأكثر تفاؤلا للاقتصاد.وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المصارف 1.77 في المائة، مدعوما أيضا بارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 2.47 في المائة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.25 في المائة.