«نمو» تكسب 268 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 268 نقطة بنحو 1.2 في المائة لتغلق عند 22796 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 16 في المائة ما يعادل 3.8 مليون إلى 19 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 44 في المائة بواقع 539 ألفا لتبلغ 1.7 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2284 صفقة متراجعة 179 صفقة ما يمثل 7 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "القمم" بنحو 9.4 في المائة ليبلغ 116 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ8.4 في المائة ليصل إلى 258 ريالا، وحل ثالثا سهم "كلين لايف" 7.7 في المائة، حيث أغلق عند 102 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 9.4 في المائة ليغلق عند 4.26 ريال، يليه "بوابة الأطعمة" بمقدار 7.3 في المائة إلى 62.10 ريال، وحل ثالثا سهم "العبيكان للزجاج" 7.2 في المائة مقفلا عند 70.50 ريال.وكان الأعلى تداولا "بنان" بنحو 4.2 مليون ريال، ثم "برغرايززر" بقيمة 2.2 مليون ريال، وحل ثالثا "أصول وبخيت" بمبلغ 1.3 مليون ريال.