قمة «آبيك» .. الولايات المتحدة تؤجل عرض اتفاق تجاري مثير للجدل مع آسيا

أعلنت الحكومة الأمريكية أنها أجلت عرض اتفاق تجاري مع آسيا كان من المقرر الكشف عنه هذا الأسبوع، بعدما واجهت معارضة حزبية. وكان متوقعا أن يعلن الرئيس الأمريكي الذي وصل أمس إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" والاجتماع، على هامشها، بالرئيس الصيني شي جين بينج، عن إحراز تقدم ملموس في اتفاقية تجارية لا تزال في بداياتها. لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية عدت أنه لا يزال يتعين إحراز تقدم بشأن الجزء الأكثر إثارة للجدل من الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إشارة إلى الملف التجاري.بعد ترؤسها محادثات وزراء المال لدول آبيك، قالت يلين للصحافيين "لقد تم تحقيق تقدم كبير لكن يبدو أنه ليس كافيا وهناك حاجة إلى مزيد من العمل"، بحسب "الفرنسية". وأضافت "إلا أنه، في عدد من المجالات التي أرى أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة، مثل سلاسل التوريد والبيئة والتمويل المستدام، حققنا تقدما هائلا" و"أحرزنا تقدما أيضا في مجال التجارة، لكن يبدو أن العملية لم تكتمل".أطلقت إدارة جو بايدن العام الماضي شراكة اقتصادية جديدة من أجل التصدي لنفوذ الصين، هي "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، التي لا تعد اتفاقية تجارة حرة، ولكنها تسعى إلى تسهيل التجارة بين 14 دولة في المنطقة.وعشية القمة، طالب السيناتور شيرود براون، عضو الحزب الديمقراطي والمقرب من النقابات بإزالة الجزء المتعلق بالتجارة من الإطار. وقال براون "إن أي اتفاق تجاري لا يتضمن معايير عمل قابلة للتنفيذ هو أمر غير مقبول".ولا يحظى الديمقراطيون إلا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ويخشى بعضهم من أن يكون "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" بمنزلة صياغة جديدة لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة أكثر طموحا اقترحها الرئيس السابق باراك أوباما على حلفائه الآسيويين وانسحب منها خلفه دونالد ترامب في 2017.إلى ذلك، أكدت دول آسيا والمحيط الهادئ مجددا رغبتها في تحفيز النمو الاقتصادي مع سعيها للحد من عدم المساواة وحماية البيئة، وفق ما أعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية.وبعد يوم من المحادثات بين وزراء مالية هذه الدول، قالت "علينا مواصلة تحسين أهدافنا الاقتصادية على المدى الطويل من خلال التشجيع على تدريب اليد العاملة والابتكار والاستثمار في البنية التحتية، بشكل مستدام ومن خلال الحد من عدم المساواة".تعقد في سان فرانسيسكو قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" التي تضم 21 دولة وتستمر حتى السبت.أشارت يلين إلى أنه بعد أعوام تم تخصيصها للتعافي بعد الجائحة، كان 2023 "عاما مفصليا" بالنسبة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومكن الحكومات من التركيز مجددا على "المضي في الإصلاحات المالية لبناء اقتصاداتنا على المدى الطويل". لكن وزيرة الاقتصاد والمال في حكومة جو بايدن أكدت أن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الضرورة الملحة بتخليص البشرية من مصادر الطاقة التي تعمل على ارتفاع حرارة الكوكب، مشيرة إلى أن الدول الأقل ثراء تحتاج إلى المساعدة للمضي في ذلك. وبالتالي تركزت المناقشات خاصة على "كيفية تمويل تحولات الطاقة بكفاءة وفاعلية مع دعم الأفراد والمجتمعات الأكثر ضعفا". وكمثال على ذلك، أشارت الوزيرة إلى شراكة التحول العادل للطاقة JETP التي أعلنها في فيتنام وإندونيسيا. وتحدد هذه الاتفاقيات شروط التزام الدول الغنية بتقديم المساعدة المالية في تحول الطاقة في البلدان النامية. وكشف عن هذا البرنامج من أجل إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، العام الماضي. وضعت الخطة تمويلا عاما وخاصا يصل إلى 20 مليار دولار في مقابل الحد من الانبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول 2030 والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في 2050.أكدت يلين أن اقتصادات آبيك "تدرك إمكانات استراتيجية الولايات المتحدة وتتبع سياسات مماثلة" لـ"قانون الحد من التضخم"، وهي خطة جو بايدن الطموحة للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة عبر استثمار زهاء 370 مليار دولار من أجل مكافحة تغير المناخ. وأشارت يلين إلى أن الجهود الرامية إلى إقامة علاقة اقتصادية مستقرة بين الولايات المتحدة والصين "تسير على الطريق الصحيح". وأشارت الوزيرة إلى أولويات أخرى لأعضاء "آبيك"، مثل التطوير المسؤول للأصول الرقمية والحاجة إلى تنظيم تداول العملات المشفرة. كما تطرقت إلى الأسواق الطوعية لأرصدة الكربون و"الطريقة التي يمكن للسلطات من خلالها المساعدة على تحسين نزاهتها".وتتعرض سوق أرصدة الكربون التي تسمح للشركات بالتعويض عن انبعاثاتها لثاني أكسيد الكربون وتشجيع الرحلات الجوية وجميع المنتجات الأخرى التي تعد "محايدة للكربون"، لانتقادات متزايدة.أعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر المنظمة الـ27 للمناخ الذي عقد العام الماضي، "أن غياب المعايير والتشريعات والحزم في السوق الطوعية لأرصدة الكربون مقلق للغاية" ويجب ألا "يقوض الجهود الحقيقية للحد من الانبعاثات".من جهته، توجه الرئيس الصيني شي جين بينج آخر مرة إلى الولايات المتحدة قبل ستة أعوام للقاء دونالد ترمب، الذي تعهد حينذاك بـ"علاقة رائعة جدا".بدلا من ذلك، تدهورت العلاقات بين البلدين إلى حد بعيد، ويسعى شي لإضفاء الاستقرار عليها عندما يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع. سيجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا ليكون اللقاء الأول بينهما منذ عام رغم التوترات التجارية والعقوبات وتسبب قضية تايوان خلافات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.خرج الزخم الإيجابي لمحادثات شي وبايدن في نوفمبر 2022 في بالي عن مساره عندما أسقطت الولايات المتحدة ما اشتبه بأنه منطاد صيني لغرض التجسس، في حادثة أدت إلى تأجيل زيارة كانت مقررة لأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.ومنذ ذلك الحين، أشارت سلسلة تحركات دبلوماسية عالية المستوى بما فيها زيارة بلينكن أخيرا إلى بكين في يونيو، إلى أن الطرفين يتطلعان لإصلاح العلاقات. وقال جوزيف ليو من جامعة نانيانج للتكنولوجيا في سنغافورة "لا أعتقد أن أحدا يعلق آمالا كبيرة على الاجتماع لجهة التوصل إلى نتائج ملموسة". وأضاف "تكمن أهمية هذا الاجتماع في رمزية أن الزعيمين يرغبان في إعادة الاستقرار إلى العلاقات".ولدى سؤالها عن توقعات بكين المرتبطة بالاجتماع، التزمت الخارجية الصينية الغموض مكتفية بالإشارة إلى "تواصل معمق" و"قضايا كبرى مرتبطة بالسلام في العالم". وقال تشين دينجدينج رئيس "معهد إنتيليسيا" للأبحاث ومقره جوانتشو إن "الصين تولي أهمية كبيرة للجهود الإيجابية الرامية لإضفاء استقرار على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".بدوره، لفت ليو شيانج خبير العلاقات الأمريكية الصينية لدى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أن بكين ترى تكتيكيا بأن "الأساس في الوقت الحاضر هو إيجاد نقاط تعاون".يواجه شي ضغوطا في الداخل بسبب ضعف الاقتصاد، لكن أيضا، نظرا إلى "الانطباع في أوساط ولو جزءا على الأقل من النخبة في الصين بأن العلاقة الدبلوماسية الأهم بالنسبة للصين.. تدار بشكل سيئ"، وفق ما كتبت أليسيا جارسيا هيريرو من "ناتيكسيس" في مذكرة.ولفتت أماندا هسياو من مجموعة الأزمات الدولية إلى أنه من وجهة نظر شي، فإن "القدرة على الظهور بمظهر القوي والمسيطر على العلاقات الثنائية الذي يسعى لأوضاع أهدأ، هو أمر مفيد سياسيا".لكن يمكن لعديد من القضايا الشائكة أن تقف في طريق تخفيف التوتر.من وجهة نظر بكين، فشلت واشنطن "في تطبيق التوافق، الذي توصل إليه الطرفان خلال المحادثات "في بالي"، ما أدى إلى فترة ركود في العلاقات الأمريكية الصينية هذا العام"، بحسب تشين من "معهد إنتيليسيا".وبدا تشين حذرا حيال انفتاح واشنطن على الصين، قائلا إن بايدن يمكن أن يتبنى نهجا أكثر تشددا حيال بكين قبيل الانتخابات في حال اضطر لمواجهة سلفه الجمهوري ترمب. كما أن الصين لم تخف بأنها لن تتنازل في قضايا تعدها ضمن الخطوط الحمراء، مثل تايوان التي ترى بكين أنها جزء من أراضيها التي يتعين انتزاعها وتوسعها عسكريا في بحر الصين الجنوبي.تفاؤل حذرحققت واشنطن وبكين بعض التقدم في مجالات التجارة والعلاقات الاقتصادية ومحادثات تغير المناخ.وقبيل قمة "أبيك"، اجتمع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري مع نظيره الصيني شيي جينهوا، بينما التقت أيضا جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية نظيرها الصيني الأسبوع الماضي.وسيتناول شي العشاء مع كبار رواد الأعمال الأمريكيين خلال الزيارة ويتوقع بأن يضغط لتخفيف القيود التجارية الأمريكية أثناء محادثاته مع بايدن.وأفاد ليو بأن "حواجز الرسوم الجمركية التجارية وضبط الصادرات في مجال التكنولوجيا وإدراج شركات صينية على القائمة السوداء والقيود على منتجات الطاقة النظيفة الصينية ما زالت "إجراءات" جسيمة وغير مقبولة".وأضاف "في هذه المجالات البراجماتية، يتعين على الجانب الأمريكي أن ينفذ إجراءات جدية لتحسين" الوضع.