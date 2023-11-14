الصحة العالمية تحذر من ارتفاع معدلات السكري في الشرق المتوسط .. 73 مليون مصاب

كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود شخص مصاب بالسكري من بين كل ستة بالغين في إقليم الشرق المتوسط، مشيرةً إلى أن المنطقة تعاني أعلى معدل انتشار للمرض على مستوى العالم.

وتأتي هذه البيانات متزامنة مع اليوم العالمي لمرضى السكري، حيث أفادت المنظمة بوجود 73 مليون بالغ مصاب بالسكري في إقليم الشرق المتوسط.

وأوضحت المنظمة أن عوامل الخطر المرتبطة بالسكري، مثل النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني والسمنة، تتزايد بشكل مقلق، مبينةً أن آثار هذا الارتفاع تتجاوز الإطار الصحي لتشمل تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات والنظم الصحية، مما يهدد قدرة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، شددت المنظمة على أهمية توفير الرعاية الصحية والأدوية بطريقة عادلة، وزيادة الوعي حول إدارة المرض وتقليل خطر المضاعفات, مشيرة إلى أن السكري يسبب مضاعفات خطرة كالعمى والفشل الكلوي، مبرزةً ارتفاع معدلات الوفاة الناجمة عن السكري بنسبة 3% خلال العقدين الماضيين.