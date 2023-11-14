"نيوم" تعقد شراكة مع "Burgess" لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لليخوت الفاخرة في جزيرة سندالة

أعلنت نيوم عن عقد شراكة مع "برجس Burgess"، الشركة الرائدة عالميا في مجال اليخوت الفاخرة، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء وأصحاب اليخوت الفاخرة في جزيرة سندالة، الواقعة على مياه البحر الأحمر، في منطقة نيوم شمال غرب المملكة.

ومن خلال الشراكة الجديدة، ستقدم "برجس" مجموعة واسعة من الخدمات ذات المستوى العالمي لليخوت، تأتي هذه الشراكة قبيل الافتتاح المرتقب للجزيرة في 2024، وبما يعزز رؤية نيوم في أن تصبح "سندالة" وجهة سياحية عالمية ذات خدمات متكاملة لليخوت الفاخرة.

وقال أنتوني فيفيس كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم: "ندرك أن توفير خدمات تأجير اليخوت، سيعزز تجربة السائحين في جزيرة سندالة، حيث إن كثير من زوارها سيرغبون في استئجار اليخوت لخوض تجربة سياحة بحرية استثنائية في مياه البحر الأحمر الساحرة، وسيرحب الكثير من ملاك ومديري اليخوت أيضا بتأجير يخوتهم الفاخرة لمن يرغب بذلك، ومن خلال شراكتنا مع "برجس"، سنضمن توفير هذا النوع من الخدمات في الجزيرة".

من جهته، قال جوناثان هيند المدير العام لشركة "برجس" في الشرق الأوسط: "نحن متحمسون للإسهام في هذا المشروع الجديد في نيوم، حيث ستوفر جزيرة "سندالة" لعملاء اليخوت الفاخرة جميع ما يحتاجون إليه للاستمتاع بتجارب بحرية رائعة، ونحن مستعدون لتقديم ما يلزم من الخدمات في سبيل تحقيق ذلك".

وفي هذا السياق، أشادت كل من نيوم و"برجس" بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة السعودية للبحر الأحمر (SRSA) لتمكين هذه الشراكة، حيث أصدرت الهيئة، وهي الداعم والمنظم الرئيس لأنشطة السياحة الساحلية المستدامة في البحر الأحمر، مجموعة لوائح في 2023 لتعزيز الاستثمار في قطاع اليخوت، من ضمنها "اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الكبيرة" و"اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة"، بهدف تسهيل رحلات العملاء من مشغلين وممارسين، مع حماية بيئة البحر الأحمر والمحافظة عليها في الوقت ذاته، من خلال توفير التقنيات اللازمة لتسهيل عملية الحصول على التراخيص والتصاريح، وتنظيم أنشطة السياحة الساحلية، ودعم الاستثمارات، وتحديد لوازم البنية التحتية، وغيرها من المسؤوليات.

إلى ذلك، ستكون "سندالة" أولى مشاريع نيوم التي تتجسد على أرض الواقع، وتوفر أسلوب حياة فاخر ومثالي لزوارها، كما تعد منصة عالمية لليخوت ما سيجعل منها محطة رئيسة في موسم اليخوت العالمي.