ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بقيادة أسهم السيارات والموارد الأساسية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدم صورة أوضح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بعد صعود واسع النطاق في الجلسة السابقة.

وبجانب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في الساعة (13:30) بتوقيت جرينتش، يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث في منطقة اليورو عند الساعة (10:00) بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 0.8 في المائة، في حين قفزت أسهم الموارد الأساسية واحدا بالمائة بقيادة سهم شركة جلينكور الذي زاد 3.4 في المائة.

ووافقت الشركة على شراء حصة 77 في المائة في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسز التابعة لشركة تيك ريسورسز ليمتد لإنتاج الفحم المستخدم في صناعة الفولاذ مقابل 6.93 مليار دولار نقدا.

وتصدرت شركة دليفري هيرو الألمانية التي تبيع الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت المؤشر ستوكس 600 بقفزة ستة في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله بشكل طفيف.