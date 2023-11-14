نطاق ضيق للذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الاثنين. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولار.

ويترقب المتعاملون في أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الساعة (13:30) بتوقيت جرينتش اليوم وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غدا الأربعاء، ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 في المائة خلال في أكتوبر، من زيادة 0.4 في المائة في سبتمبر. ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 0.3 في المائة دون تغيير عن سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

واستقرت الفضة عند 22.3 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 869.20 دولار والبلاديوم 0.2 في المائة إلى 983.89 دولار.