على يد شباب سعوديين .. "مانجا" تطلق 3 ألعاب فيديو من فئة "AAA"

نظمت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" حدثاً خاصاً تحت عنوان XP بالرياض بمناسبة إطلاق مجموعة جديدة من ألعاب الفيديو على مختلف منصات اللعب، وبحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى المؤثرين وأصحاب الشأن تحت سقف واحد، في حدث ينمي التفاعل مع مجتمع اللاعبين في المملكة ويتضمن تجارب للألعاب ومحتويات حصرية ولقاءات مثرية.

ووفقا لـ"واس"، عبر الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، عن اعتزازه بإطلاق الألعاب الجديدة ، مبديا إعتزازه في " مانجا" بالإنجازات التي حققتها الكفاءات السعودية على المستوى العالمي في مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى مثل فيلم الرحلة ومسلسل أساطير في قادم الزمان، بالإضافة إلى النجاحات في مجالات التوزيع والتراخيص للأنيمي لكل من جراندايزر وكابتن تسوباسا، واليوم نفتخر بهذه الخطوة المهمة بنشر ثلاثة ألعاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط كأول شركة سعودية تنشر ألعاب من فئة AAA على يد شباب سعوديين الذي نثق بأن الاستثمار فيهم والإيمان بقدراتهم هو الخيار الإستراتيجي للمنافسة الإقليمية والعالمية.

وشملت الألعاب لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" ولعبة "السنافر 2: سجين الجوهرة الخضراء" وكذلك لعبة "فلاش باك 2"؛ وتتضمن لعبة "جريندايزر" مغامرة ملحمية والانطلاق في رحلة استكشاف أشهر المعالم والشخصيات داخل عالم مذهل صنعه "جو ناجاي" مؤلف السلسلة الأصلية، كما بإمكان اللاعبين اكتشاف عالم خيالي مليء بالمفاجآت في لعبة "السنافر 2" ومساعدة شخصيات السنافر الشهيرة في مهمة تخليص عالمهم من وحوش الجوهرة الخضراء.

وأخيرا يستعد اللاعبون لخوض مهمة جديدة مع كونراد وأيشا داخل عالم سايبربنك المليء بالمخاطر والغموض والذكريات المفقودة في الجزء الثاني من لعبة "فلاش باك"، حيث باعت اللعبة في جزئها الأول الذي أُطلق عام 1992 أكثر من 2 مليون نسخة.