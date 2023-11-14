"ستاندرد آند بورز" يغلق على انخفاض قبيل بيانات التضخم الأمريكية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة اليوم الاثنين على انخفاض طفيف في الوقت الذي يحبس فيه المستثمرون أنفاسهم ترقبا لصدور بيانات مهمة للتضخم قد تقدم أدلة على المدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.

وبعد أن شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قويا يوم الجمعة، حولت الأسواق تركيزها اليوم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوها صباح غد الثلاثاء. ويتوقع الاقتصاديون زيادة 3.3 في المائة لشهر أكتوبر، انخفاضا من 3.7 في المائة في سبتمبر. لكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير عن الشهر السابق.

وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.03 نقطة أو 0.09 في المائة ليغلق عند 4411.51 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 30.36 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 13767.74 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.76 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 34332.86 نقطة.