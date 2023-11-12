بدءا من الغد .. معظم مناطق السعودية تشهد تقلبات جوية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءا من غد وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الدائر، أحد المسارحة، فرسان، الطوال، صامطة، ضمد، الحرث، هروب العيدابي)، ومنطقة عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، رجال ألمع ،ظهران الجنوب،طريب) ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق،القرى، قلوة،المخواة،بني حسن، الحجرة، غامد الزناد), ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف ،الجموم ،الكامل، أضم ،العرضيات، ميسان ) ومنطقة الرياض ( العاصمة الرياض، الخرج، المزاحمية، رماح، مرات، الحريق).

وحذر المركز الوطني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، على مناطق الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد) ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم العرضيات، ميسان) .

وأشار المركز في تقريره إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة مكة المكرمة (جدة، بحرة، رابغ، خليص، الليث، القنفذة ) ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، الأسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، النبهانية، ضرية، المذنب) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن،الخفجي، قرية العليا، النعيرية ) في حين تتأثر يومي الأربعاء والخميس مناطق الشرقية (الجبيل ،الدمام، بقيق، الاحساء ،العديد، الخبر) الرياض (شقراء ،الدوادمي عفيف، ثادق، الغاط، الزلفي، المجمعة ،القويعية) ومكة المكرمة (الخرمة وتربة ورنية والموية) .

وبين المركز الوطني أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من الأمطار الرعدية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من يوم غد الإثنين حتى الخميس المقبل .

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وجدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة، ومناطق الباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية ورماح ومرات والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة.