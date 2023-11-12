السعودية تبحث مع دول جزر المحيط الهادئ تعزيز التعاون

شارك أحمد الخطيب وزير السياحة في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المنعقد في جزر كوك خلال الفترة 6 - 10 نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الخطيب في المنتدى بهدف تعزيز التعاون بين المملكة ودول جزر المحيط الهادئ الأعضاء، حيث التقى على هامش المنتدى رؤساء الدول الأعضاء، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهده، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير الإسهامات البيئية والسياحية من أجل مستقبل آمن ومستدام، واستعرض معهم آفاق التعاون المستقبلية من أجل حاضر مزدهر ومستقبل واعد لدول جزر المحيط الهادئ.

وانطلقت أعمال المنتدى برئاسة مارك براون رئيس وزراء جزر كوك رئيس الدورة الحالية للمنتدى، بحضور هنري بونا الأمين العام للمنتدى، وقادة الدول الأعضاء في المنتدى، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وشهدت أعمال المنتدى التي استمرت خمسة أيام، مناقشة عدد من الموضوعات مثل قضايا السلام والحوكمة والأمن والاستثمارات والتغير المناخي والفرص الاجتماعية، بالإضافة إلى بحث دفع النمو الاقتصادي وتحسين خطوط النقل وزيادة التجارة والاستثمارات.