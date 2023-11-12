مزاد لبيع قطعان المواشي السائبة في مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن إقامتها لمزاد علني لبيع قطعان المواشي السائبة من موسم الحج الماضي الثلاثاء المقبل، وذلك بمقر الحجز التابع لأمانة العاصمة المقدسة بالمعيصم.

وأوضحت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن المزاد يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، لبيع 345 رأس ماشية من نوع (بربري - تيس - ضان) و (2) رؤوسا من الإبل، منوهة بأن من يرغب في دخول المزاد الحضور في الزمان والمكان المحددين، والاطلاع على الشروط والأحكام، على أن يلتزم بضوابط واشتراطات المزاد حسب الدليل الإجرائي للوزارة.

يذكر أن لجنة التحفظ والبيع المكونة لعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة تقوم بتقدير قيمة الماشية المتحفظ عليها والمراد بيعها، وتراعي في التقدير حالتها الصحية والجسدية وأعمارها وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن.