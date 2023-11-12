الجمهوريون يقترحون خطة لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأمريكية

كشف الحزب الجمهوري خطة موقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأميركية، المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها.

وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".

وأضاف جونسون عبر منصة إكس "سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفيدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير.

وذلك من شأنه أن يتيح للكونجرس وقتا لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، من دون تخصيص تمويل لإسرائيل وأوكرانيا وأخرى لتأمين الحدود، وفق تقارير إعلامية.

رغم ذلك، انتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها. لذلك، ليس مؤكدا أن يتمكن الحزب الذي يحظى بأغلبية بسيطة في مجلس النواب من تبنيه، ناهيك عن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.

ووصف البيت الأبيض الخطة بأنها اقتراح "لمزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق". وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار في بيان إن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين".

وتنتهي مفاعيل الميزانية الفدرالية مساء الجمعة 17 نوفمبر عند منتصف الليل.

وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيحرم 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستتعطل الملاحة الجوية.

كانت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفيدرالية الأمريكية في نهاية سبتمبر، قد أغرقت الكونجرس في حال من الفوضى.

