رئيس مايكروسوفت: نحارب حملات التضليل الإعلامي عبر الذكاء الاصطناعي

أكد براد سميث رئيس "مايكروسوفت" أن شركته ومنافساتها تحارب التضليل الإعلامي خصوصا عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام الذي بدأ الجمعة ويستمر اليوم إن الشركات التكنولوجية أصبحت تجيد "رصد حملات التضليل الإعلامي الروسية"، مشيرا إلى أن موسكو تنشر معلومات مضللة حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن هذه الشركات تقوم بذلك من خلال "خلق أدوات تكنولوجية تسهل رصد المحتوى الذي تم التلاعب به أو تعديله أو تغييره"، وفق تصريحات ترجمتها إلى الفرنسية قناة "فرانس إنتر" الإذاعية.

وتابع "أصبحنا جيدين جدا في رصد حملات التضليل الإعلامي الروسية، مثلما حدث مثلا عندما حاولوا دعوة الناس إلى عدم الحصول على لقاح كوفيد - 19 ... أو حتى اليوم حين نرى المعلومات المضللة الروسية في الشرق الأوسط".

وبحسب "الفرنسية" أشار سميث إلى أن موسكو تنشر معلومات مضللة حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف أن هناك ثلاثة خيارات تطرح أمام منصات التكنولوجيا التي ترصد مثل هذا النوع من التضليل، وهي إما عدم القيام بأي شيء أو إلغاء المحتوى التضليلي أو إعادة تصنيفه مع الإشارة إلى التعديل الذي طرأ عليه.

يأتي المنتدى في ظل تزايد النزاعات في العالم، لا سيما في ظل الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.