البرلمان الأوروبي يتجه لفرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي

طالب البرلمان الأوروبي اليوم بتطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة على موسكو وفرض حظر شامل على واردات الغاز المسال وغاز البترول المسال الروسي، وهو ما يمثل مكسبا بمليارات اليورو لروسيا.

وفي قرار تم تبنيه اليوم أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من الثغرات الموجودة في حزم العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا فبراير 2022.

وبحسب "الفرنسية" يعتبر النواب أنه من الضروري أن يتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول مجموعة السبع لفرض حظر شامل على الواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.

وبحسب تقرير نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية نهاية أغسطس، زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بقيمة 5.29 مليار يورو.

لكن دولا أوروبية أخرى تبدي تحفظا بسبب الخلل الذي قد يسببه مثل هذا الإجراء في سوق الغاز الأوروبية، التي قد ترتفع أسعارها بعد ذلك.

وفي هذا النص غير الملزم، يدعو النواب الأوروبيون إلى فرض حظر على واردات الماس من روسيا أو التي تقوم روسيا بإعادة تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعد الدول الـ 27 حزمة جديدة من العقوبات، هي الثانية عشرة ستعرض على بساط البحث في اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.

ويفترض أن تتضمن هذه الحزمة الجديدة تدابير بشأن الماس.