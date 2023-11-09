الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وبحلول الساعة (03:37) بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1953.50 دولار بحسب "رويترز".

وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين تحدثوا هذا الأسبوع على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأمريكي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ولم يعلق باول على السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية في تصريحات معدة مسبقا أدلى بها في مؤتمر أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يتحدث في مؤتمر آخر اليوم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.