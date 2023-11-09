الأسهم السعودية .. استمرار التداول دون 11 ألف نقطة يعزز عمليات البيع لجني الأرباح

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 10928 نقطة فاقدة 17 نقطة بنحو 0.16 في المائة رغم ارتفاع أغلب القطاعات، إلا أن تراجع قطاعات مؤثرة في المؤشر العام أسهم في الضغط عليه.وجاء التراجع بعدما عجزت السوق عن الوصول إلى 11 ألف نقطة، لتستقر دونها في معظم جلسات الأسبوع، واستمرار ذلك دفع مزيدا من العمليات البيعية إلى جني الأرباح. اليوم الأخير في مهلة الإفصاح عن النتائج المالية للشركات، حيث لم تعلن عشرات منها نتائجها، ما يجعل السوق تتداول وسط كثافة عالية في الإعلانات التي قد تؤثر في حركة أسهم الشركات المعلنة في حال مخالفاتها التوقعات.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10939 نقطة وسجل أعلى نقطة عند 10979 رابحا 0.31 في المائة، بينما الأدنى عند 10878 نقطة خاسرا 0.62 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10928 نقطة فاقدا 17 نقطة بنحو 0.16 في المائة.وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 96 مليونا لتصل إلى 5.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بواقع 32 مليونا لتصل إلى 218 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 13 ألفا بمقدار 3 في المائة لتصل إلى 415 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "تجزئة الأغذية"، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ1.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.26 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بواقع 5.7 في المائة، ثم "الإعلام والترفيه" بمقدار 4.4 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1.78 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع الاتصالات بنحو 14 في المائة بقيمة 769 مليون ريال، يليه "البنوك" 14 في المائة ما يمثل 761 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 في المائة بنحو 626 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "لازوردي" بنحو 10 في المائة ليبلغ 13.42 ريال، يليه "نسيج" بـ9.97 في المائة ليصل إلى 42.45 ريال، وحل ثالثا سهم "الأبحاث والإعلام" 6.62 في المائة حيث أغلق عند 145 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 7.14 في المائة ليغلق عند 0.13 ريال، يليه "ذيب" بـ4.42 في المائة إلى 60.50 ريال، وحل ثالثا سهم "نادك" بمقدار 4.18 في المائة ليقفل عند 22.02 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 405 ملايين ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنحو 348 مليون ريال، وحل ثالثا "زين السعودية" بـ263 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية