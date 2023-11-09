«نمو» تكسب 740 نقطة بتداولات قيمتها 13 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 740 نقطة بنحو 3.3 في المائة لتغلق عند 23047 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 8 في المائة ما يعادل 1.1 مليون إلى 13 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بواقع 66 ألفا لتبلغ 890 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1643 صفقة، متراجعة 625 صفقة بمقدار 27 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 27 في المائة ليبلغ 25.90 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ9.3 في المائة ليصل إلى 76.50 ريال، وحل ثالثا سهم "تدوير" 7.4 في المائة حيث أغلق عند 8.84 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أصول وبخيت" بواقع 14 في المائة ليغلق عند 32.55 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ7.7 في المائة إلى 222 ريالا، وحل ثالثا سهم "نسيج للتقنية" بمقدار 6.5 في المائة مقفلا عند 57 ريالا.وكان الأعلى تداولا "بنان" بنحو 3.1 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 2.2 مليون ريال، وحل ثالثا "أصول وبخيت" بمبلغ 1.9 مليون ريال.