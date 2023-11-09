«نمو» تكسب 740 نقطة بتداولات قيمتها 13 مليون ريال

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 27 في المائة ليبلغ 25.90 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ9.3 في المائة ليصل إلى 76.50 ريال، وحل ثالثا سهم "تدوير" 7.4 في المائة حيث أغلق عند 8.84 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أصول وبخيت" بواقع 14 في المائة ليغلق عند 32.55 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ7.7 في المائة إلى 222 ريالا، وحل ثالثا سهم "نسيج للتقنية" بمقدار 6.5 في المائة مقفلا عند 57 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "بنان" بنحو 3.1 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 2.2 مليون ريال، وحل ثالثا "أصول وبخيت" بمبلغ 1.9 مليون ريال.
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