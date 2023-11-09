«وول ستريت» تصعد بدفعة من نمو أسهم الشركات الكبرى .. ونتائج قوية تدعم «الأوروبية»

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس بدفعة من نمو أسهم الشركات الكبيرة، في الوقت الذي تقيم فيه الأسواق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس توقعات أسعار الفائدة.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 33.32 نقطة، أو ما يعادل 0.10 في المائة، إلى 34185.92 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.99 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4384.37 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 20.36 نقطة، بمقدار 0.15 في المائة، إلى 13660.22 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، مدعومة بمكاسب لأسهم الرعاية الصحية وتقارير أرباح قوية، بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 في المائة.وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفضت بشكل كبير تماشيا مع التوقعات في سبتمبر، في حين أظهر مسح آخر أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 4 في المائة.وقفز سهم شركة أمبو الدنماركية لصناعة المعدات الطبية 9 في المائة بعد أن رفعت هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للعام بأكمله.وصعد سهم شركة فيستاس الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح 9.8 في المائة بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع.وارتفع سهم شركة التجزئة البريطانية "ماركس آند سبنسر" 8.4 في المائة بفضل زيادة أفضل بكثير من المتوقع في أرباح النصف الأول.وانخفض سهم مجموعة أهولد ودلهايز لمتاجر السوبر ماركت 7.2 في المائة بعد تقليص توقعات الأرباح لعام 2023 والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على تراجع أمس متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة وسط موجة لبيع أسهم القيمة، إلا أن مكاسب أسهم النمو حدت من الخسائر.وأنهى "نيكاي" التعاملات متراجعا 0.33 في المائة مسجلا 32166.48 نقطة بعد أن فتح على ارتفاع بنحو 0.75 في المائة. وجاءت موجة البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع "نيكاي" بأكثر من 6 في المائة في أربع جلسات متتالية حتى الإثنين.وخسرت مصافي النفط 6.11 في المائة لتصبح الأسوأ أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغة 33 قطاعا. وهبط سهم "إنيوس هولدينجز" 6.85 في المائة.وهبط قطاع شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 5.29 في المائة. كما خسر مؤشر البنوك الذي يعد أيضا مقياسا لأداء أسهم القيمة 4.75 في المائة.ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المائة إلى 2305.95 نقطة مع خسارة سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.17 في المائة. لكن سهم "فاست ريتيلينج" المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو"، وهو من بين أسهم النمو، زاد 1.22 في المائة، ما شكل أكبر دعم لمؤشر نيكاي، كما صعد سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.93 في المائة.وقفز سهم "نينتندو" 6.09 في المائة بعد أن رفعت شركة الألعاب الإلكترونية توقعاتها للأرباح التشغيلية بواقع 11 في المائة للعام المالي الذي سينتهي في مارس.وزاد سهم "مازدا موتور" 10.39 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بفضل ضعف الين.