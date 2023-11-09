صادرات النفط الروسي قرب أعلى مستوياتها منذ سبتمبر .. 2.5 مليون برميل يوميا

أظهرت بيانات اقتصادية بدء تعافي صادرات المنتجات النفطية الروسية بفضل زيادة صادرات الوقود، بعد تراجع صادرات المنتجات النفطية نتيجة القيود المفروضة على تصدير الديزل "السولار" وعمليات الصيانة الموسمية للمصافي.وبحسب بيانات شركة فورتيكسا ليمتد للاستشارات والتحليلات الاقتصادية، بلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية الروسية خلال الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر الحالي نحو 2.5 مليون برميل يوميا، وهي أكبر صادرات يومية منذ سبتمبر الماضي عندما قررت الحكومة فرض حظر على تصدير وقود السيارات.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سوق النفط العالمية تراقب من كثب صادرات الوقود الروسي لتقدير حجم إنتاج النفط الخام الروسي بعد أن توقفت روسيا عن نشر بيانات إنتاج النفط. وأضافت أن "صادرات النفط الروسي اقتربت حاليا من أعلى مستوياتها خلال الشهور الأخيرة"، وهو ما يشير إلى احتمال التخلي عن اتفاق بشأن خفض صادرات النفط في السوق العالمية. وأشارت "بلومبيرج" إلى أن المتوقع استمرار نمو صادرات المنتجات النفطية الروسية خلال الفترة المقبلة مع زيادة إنتاج المصافي عقب انتهاء عمليات الصيانة الموسمية. كما أن تأخير بعض الشحنات بسبب اضطراب الأحوال الجوية خلال الشهر الماضي يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات حاليا. وفي حين زادت صادرات البنزين إلى 502 ألف برميل يوميا، تراجعت صادرات الديزل خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10 في المائة عن الأسبوع السابق إلى نحو 804 آلاف برميل يوميا وهو أقل مستوى لها منذ أوائل الشهر الماضي.كما تراجعت صادرات الديزل منخفض الكبريت إلى نحو 302 ألف برميل يوميا وهو أقل مستوى لها منذ أربعة أسابيع. ورغم رفع الحظر على تصدير الديزل في بداية الشهر الماضي، ما زالت القيود مفروضة على هذه الصادرات في روسيا حيث تلزم الشركات بتوجيه 50 في المائة على الأقل من إنتاجها للسوق المحلية، وأن يقتصر التصدير على الكميات التي يتم نقلها إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب وليس الصهاريج.وارتفعت صادرات الخام من "أوبك" بنحو مليون برميل يوميا منذ أدنى مستوياتها في أغسطس نتيجة لانخفاض الطلب المحلي موسميا في الشرق الأوسط. ويبدو أن هذه الإمدادات كبيرة جدا بحيث لا يمكن للدول المستهلكة للنفط استيعابها.وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نموا قويا على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.