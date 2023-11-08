ارتفاع غير متوقع لمخزون مستودعات الجملة في أمريكا خلال سبتمبر

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي على خلاف التوقعات.

وبحسب "الألمانية" ذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع خلال سبتمبر بنسبة 0.2 في المائة بعد تراجعه بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المخزون.

جاء ارتفاع مخزون مستودعات الجملة غير المتوقع مع ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر الماضي.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بنسبة 2.2 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 2 في المائة خلال الشهر السابق.

وارتفعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 1.3 في المائة، في حين زادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر نفسه.

ومع تراجع المخزون وارتفاع المبيعات تراجع معدل المخزون للمبيعات إلى 1.33 نقطة خلال سبتمبر مقابل 1.36 خلال أغسطس الماضي.