صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في "أستون مارتن" إلى 20.5%

قالت شركة أستون مارتن لتصنيع السيارات اليوم الأربعاء إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة بواقع 2.6 نقطة مئوية إلى 20.5 بالمئة، ليكون ثاني أكبر المساهمين في الشركة وفقا لرويترز.

وتظهر بيانات إل.إس.إي.جي أن الصندوق هو ثالث أكبر المساهمين في الشركة التي يقع مقرها في جايدون.