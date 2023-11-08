دول الخليج تقر مشروع التأشيرة السياحية الموحدة .. وتبدأ الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية

أقر وزراء الداخلية لدول الخليج اليوم في مسقط تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول مجلس التعاون في مرحلته الأولى.

وذكر جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون، في ظل توجيهات قادة دول المجلس الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.

وخلال الاجتماع بحث الوزراء عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، منها التوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات، والاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.