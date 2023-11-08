تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية مع ترقب تصريحات لرئيس الفيدرالي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم في ظل ترقب المتعاملين لتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب "رويترز" تعتقد الأسواق المالية أن المركزي الأمريكي قد فرغ من دورة التشديد النقدي الأصعب منذ عقود، ويكثف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل منذ أن أظهرت بيانات الوظائف الرئيسة في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعض العلامات على التباطؤ.

وسيدلي باول بتصريحات اليوم وغدا.

‬‬‬وأنهى المؤشر الرئيس في السعودية التداولات منخفضا 0.2 في المائة إلى 10929 نقطة، متأثرا بهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2.4 في المائة وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 1.4 في المائة.

وقال جورج بافيل المدير العام لشركة كابكس دوت كوم للشرق الأوسط إن سوق الأسهم السعودية تواصل التداولات ضمن نطاق محدد على مدى اليومين الماضيين بعد التعافي إلى حد ما.

وأضاف "ربما يواصل الاتجاه في أسواق النفط، وكذلك خفض إنتاج الخام، التأثير على المعنويات".

وفي دبي، هبط المؤشر الرئيس 0.6 في المائة إلى 3965 نقطة مدفوعا بتراجع سهم إعمار العقارية 2 في المائة.

وذكر بافيل أن بورصة دبي سجلت بعض التصحيحات السعرية بعد سلسلة من المكاسب.

وتابع "ربما يواصل المتعاملون مراقبة مستجدات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وكذلك التوتر الجيوسياسي في المنطقة الذي قد يفاقم التقلبات".

وأغلق المؤشر الرئيس في أبوظبي متراجعا 0.1 في المائة إلى 9546 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 2.5 في المائة إلى 23987 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته بدعم من قفزة لسهم البنك التجاري الدولي بلغت 6.9 في المائة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 في المائة في سبتمبر وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم لا تزال بعيدة فيما يبدو.