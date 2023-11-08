السعودية تشارك في أعمال المؤتمر العام لليونسكو في باريس

برئاسة الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، تشارك المملكة ممثلة بوزارة الثقافة، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات الوطنية ذات الاختصاص في أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الذي انطلقت أولى جلساته أمس، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر حتى الـ 22 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيلقي وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية كلمة المملكة خلال المؤتمر العام؛ يستعرض خلالها مختلف الإنجازات التي تحققت على مدى العامين الماضيين بالتعاون ما بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلم والثقافة، والتأكيد على دور المملكة في دعم جهود المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستشهد الجلسة الوزارية المعنية بمشروع قرار اليونسكو لتوصية عام 1974 للتعليم من أجل التفاهم، والتعاون، والسلام الدولي، والتربية في مجال حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، كلمة سيلقيها يوسف البنيان وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ويشارك الوفد السعودي بالمؤتمر العام في عدد من الجلسات واللجان المعنية بالثقافة والتربية والعلم والاتصالات والمعلومات، والبرامج والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مشاركة الوفد في عدد من البنود التي تتضمن ميزانية اليونسكو لـ 2024 و2025، واستراتيجية اليونسكو للموارد البشرية 2023 و2027.

وفي إطار انعقاد الدورة الحالية للمؤتمر؛ تشارك مختلف الجهات الوطنية السعودية في عدد من المناسبات المصاحبة، وذلك في سياق استعراض الإنجازات الوطنية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا بجناح يستعرض شراكتها القائمة مع اليونسكو في الحفاظ على التراث، والتعليم، وبناء القدرات، والبيئة والفنون الإبداعية، إضافة إلى مشاركة وزارة الثقافة في ملتقى الداعمين والذي تنظمه منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر العام لاستعراض المشاريع الستة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو من خلال الصندوق السعودي للثقافة.