انطلاق المرحلة النهائية لعملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية

انطلقت المرحلة الثالثة من عملية بيع تذاكر النسخة الـ 20 لبطولة كأس العالم للأندية، وتشمل هذه المرحلة الأخيرة من المبيعات التذاكر الفردية لجميع المباريات وكافة الفئات.

يذكر أن تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة متوفرة أيضا عند الطلب، إذ تشمل المقاعد المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، ومقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة بمساحة جلوس عادية، وأخرى بمساحة جلوس واسعة.

وسيتم إطلاق منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر قبيل انطلاق البطولة، يذكر أن البطولة ستقام بمدينة جدة في الفترة الممتدة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، وستتنافس فيها سبعة أندية على اعتلاء العرش العالمي.