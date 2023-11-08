بطلب من الحكومة الصينية .. "بينج آن" تستحوذ على حصة في "كانتري جاردن"

طلبت السلطات الصينية من مجموعة بينج آن للتأمين الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة كانتري جاردن، أكبر شركة تطوير عقاري خاص في البلاد، حسبما قال أربعة أشخاص مطلعون على الخطة.

وقال اثنان من المصادر التي لديها معرفة مباشرة بالأمر، إن مجلس الدولة الصيني، الذي يرأسه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، أصدر تعليماته إلى الحكومة المحلية في مقاطعة قوانغدونغ، حيث يوجد مقر الشركتين، للمساعدة على ترتيب إنقاذ شركة كانتري جاردن من قبل بينج آن.

وواصلت أسهم بينج آن المدرجة في هونج كونج خسائرها بعد تقرير "رويترز" لتتداول بانخفاض 5.7 في المائة، وهو أدنى مستوى لها خلال عام. ارتفعت أسهم بنسبة 4 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

سيكون إنقاذة كونتري جاردن من قبل بينج آن أحد أهم التدخلات حتى الآن من قبل السلطات لدعم قطاع العقارات الذي يعاني ضغوط مالية ومثقلة بالديون، والذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين وأثار مخاوف من أزمة مالية أوسع نطاقا.

وبحسب "رويترز" قالت ثلاثة من المصادر إن السلطات حريصة على ألا تمتد أي مخاطر تشكلها مشاكل السيولة في كانتري جاردن إلى الاقتصاد الأوسع.

ونادرا ما تستطيع الشركات في الصين تجاهل طلب من الحكومة المركزية، قالت المصادر الثلاثة إنه طلب من بينج آن تقديم تفاصيل الخطة وسيكون لها مجال للتفاوض على شروط أي صفقة.

وتريد السلطات أن تحصل بينج آن على حصة تزيد عن 50 في المائة.

وأصبحت بينج آن هي المساهم المسيطر في كانتري جاردن، فإن السلطات ترغب في ضخ رأس المال على مراحل لتخفيف مشكلات السيولة التي يواجهها المطور، وفقا لأربعة مصادر.

وتخلفت شركة التطوير العقاري الشهر الماضي عن الموعد النهائي لدفع قسيمة بقيمة 15 مليون دولار وعدها السوق متخلفة عن سداد سنداتها الخارجية التي يبلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار.

وقالت شركة كانتري جاردن إنها تتوقع عدم قدرتها على الوفاء بجميع التزامات ديونها الخارجية وتأمل في البحث عن حل "شامل" للصعوبات التي تواجهها.