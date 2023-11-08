اتفاقية تعاون بين "أكوا باور و"مصدر" و"سوكار" لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 500 ميجاواط في أذربيجان

وقعت شركة أكوا باور، اتفاقية تعاون مع شركة "مصدر" وشركة "سوكار"، وذلك لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 500 ميجاواط ب جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي في أذربيجان.

ويعد التعاون خطوة مهمة نحو تسريع عملية إزالة الكربون، ودعم أهداف أذربيجان للوصول إلى الحياد الكربوني.