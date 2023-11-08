وزارة الثقافة تحصل على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة

حصلت وزارة الثقافة على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي بمستوى 3 نجوم من المنظمة الأوروبية للجودة "European Foundation for Quality Management"، التي تعد من أهم المراجع العالمية في تقييم الجودة والتميز المؤسسي، حيث قامت الوزارة بتطبيق النسخة الأحدث من النموذج الأوربي للجودة على أعمالها كافة.

وتعد هذه الشهادة تتويجا لجهود وزارة الثقافة في رحلتها نحو الجودة والتميز المؤسسي، وسعيها لتبني أفضل الممارسات الدولية؛ لضمان تحقيق المستهدفات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب حرصها على تطوير أدوات تضمن الاستدامة في الجودة والتميز المؤسسي.

وتأتي الشهادة امتدادا للجوائز والشهادات التي حصلت عليها الوزارة، ومن أبرزها شهادة التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS، إضافة إلى ثلاث جوائز حصلت عليها أخيرا في القمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023، وهي: المركز الأول كأفضل جهة عمل مميزة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، والمركز الأول كأفضل جهة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، وشهادة جائزة التميز الرقمي في الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج.