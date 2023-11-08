"المركزي الصيني" يواصل ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي

واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لليوم الثاني على التوالي ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي.

وأفاد البنك المركزي الصيني أنه ضخ اليوم 474 مليار يوان (04ر66 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد أن ضخ يوم أمس 353 مليار يوان (49.18 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.