توزيع 110.2 مليار ريال على المساهمين .. 90 % من الأرباح

أعلنت "أرامكو السعودية" توزيع 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من 2023. وتعادل هذه التوزيعات 90.2 في المائة من أرباح الشركة للفترة نفسها البالغة 122.2 مليار ريال.وسيكون تاریخ الأحقیة في 14 نوفمبر الجاري، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.وتتوزع التوزيعات النقدية بين 73.16 مليار ريال (29.4 مليار دولار) توزيعات أساسية إلى جانب 37.02 مليار ريال (9.9 مليار دولار) توزيعات مرتبطة بالأداء، ليكون الربع ثاني الفصول تطبيقا لسياسة الشركة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية مرتبطة بالأداء.وأعلنت الشركة سابقا عزمها اعتماد آلية لتوزيع الأرباح مرتبطة بالأداء، وذلك إضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليا التي تنوي المحافظة عليها.وذكرت أنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50 إلى 70 في المائة من التدفقات النقدية الحرة السنوية للمجموعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، وسيتم تحديد هذه الأرباح مع النتائج السنوية.وقالت إن قرار توزيع أي أرباح، بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأداء، خاضع لتقدير مجلس الإدارة المطلق بعد الوضع في الحسبان المركز المالي للشركة، وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وفقا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح. وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.وحدة التقارير الاقتصادية