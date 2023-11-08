الأسهم السعودية .. ضعف الاتجاه الإيجابي يحفز جني الأرباح مع قرب انتهاء إفصاحات الشركات

كسرت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعات دامت سبع جلسات لتغلق عند 10945 فاقدة نقطتين، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم. وللجلسة الثالثة لم تستطع السوق الوصول إلى 11 ألف نقطة رغم التداول في مستويات قريبة منها، ولا تزال السوق تتداول في نطاق جلسة الخميس، ما يظهر استمرار ضعف اتجاه السوق الإيجابي، واستمرار الضعف يحفز المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد موجة ارتفاعات جيدة.من جهة أخرى، تنتهي مهلة الإفصاح نهاية الأسبوع الجاري، ولم تعلن عشرات الشركات بعد عن نتائجها المالية، ما يجعل السوق مقبلة على كثافة في الإفصاحات قد تحدث تحركات لافتة خلالها.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10957 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 10988 رابحا 0.36 في المائة، بينما الأدنى عند 10898 نقطة خاسرا 0.46 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10945 نقطة فاقدا نقطتين، ما يعادل 0.03 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 759 مليون لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 27 في المائة بواقع 70 مليون لتصل إلى 185 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 30 ألفا بنحو 6 في المائة لتصل 428 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بـ1.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 1.32 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بواقع 2.6 في المائة، ثم "التطبيقات وخدمات التقنية" بمقدار 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.72 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع الطاقة بنحو 14 في المائة بقيمة 751 مليون ريال، يليه "البنوك" 13 في المائة ما يمثل 722 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 11 في المائة بنحو 574 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الخليج للتدريب" بنحو 7.41 في المائة ليبلغ 20.88 ريال، يليه "المواساة" بـ6.38 في المائة ليصل إلى 110 ريالات، وحل ثالثا سهم "دور" 5.48 في المائة حيث أغلق عند 25.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ملاذ للتأمين" بواقع 9.99 في المائة ليغلق عند 16.58 ريال، يليه "الآمار" بـ5.88 في المائة إلى 121.60 ريال، وحل ثالثا سهم "العمران" بمقدار 5.11 في المائة ليقفل عند 57.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 537 مليون ريال، يليه "سال" بنحو 302 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب" بـ278 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية