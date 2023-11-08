تراجع «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» مع تلاشي التفاؤل بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة

استهل مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز الصناعي تعاملات أمس بشكل هادئ مع تراجع التفاؤل بشأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، بينما يترقب المستثمرون المزيد من التعليقات من مسؤولي البنك المركزي.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 20.21 نقطة بنحو 0.06 في المائة إلى 34075.65 نقطة. فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.23 نقطة، أو 0.01 في المائة، إلى 4366.21 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 37.01 نقطة بمقدار 0.27 في المائة إلى 13555.79 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس أثر هبوط أسهم الطاقة، في حين قفز سهم شركة ووتشز أوف سويتزرلاند إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر بعد نتائج قوية.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 في المائة، مواصلا خسائر الجلسة السابقة، بعد أن أنهى أمس الأول سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.وارتفع المؤشر بأكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 2.5 في المائة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من 1 في المائة بفعل بيانات اقتصادية متباينة من الصين أثارت مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وتراجعت أسهم شركات التعدين 2.3 في المائة مع انخفاض أسعار النحاس أيضا. وحد من الخسائر ارتفاع سهم "يو.بي.إس" بنحو 1.8 في المائة بعد أن سجل صافي ربح أساسي أفضل من المتوقع في الربع الثالث، وأشار إلى أن أعمال الثروة الأساسية الخاصة به تستقر، حتى مع تجاوز صافي الربح التوقعات. وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.9 في المائة.وقفز سهم صناعة الساعات السويسرية "ووتشز أوف سويتزرلاند" 13.1 في المائة إلى قمة مؤشر ستوكس 600 بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول عام 2028.وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1 في المائة أمس، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية البارحة الأولى إلى تحول في المعنويات.وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 1.34 في المائة إلى 32271.82 نقطة. وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 في المائة في أربع جلسات.وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 1.17 في المائة عند 2332.91 نقطة.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية البارحة الأولى مع تزايد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كاف على الديون الحكومية الأمريكية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى.